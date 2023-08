POL-BI: Flüchtiger schwarzer Mercedes und dessen Fahrer gesucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 25.08.2023, versuchten drei Unbekannte in eine Tankstelle an der Oldentruper Straße einzubrechen. Als sie den Alarm auslösten ergriffen sie die Flucht. Gegen 00:20 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchsversuch in eine Tankstelle in der Oldentruper Straße, in Höhe der Otto-Brenner-Straße, gemeldet. Die Täter hatten versucht, gewaltsam in ...

mehr