Polizei Bielefeld

POL-BI: Alarm beendet Einbruchsversuch

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 25.08.2023, versuchten drei Unbekannte in eine Tankstelle an der Oldentruper Straße einzubrechen. Als sie den Alarm auslösten ergriffen sie die Flucht.

Gegen 00:20 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchsversuch in eine Tankstelle in der Oldentruper Straße, in Höhe der Otto-Brenner-Straße, gemeldet. Die Täter hatten versucht, gewaltsam in das Gebäude zu gelangen und lösten dabei die Alarmanlage aus. Sie brachen ihr Vorhaben daraufhin ab und flüchteten in Richtung Oldentruper Straße.

Anhand von Überwachungsvideos kann das Aussehen der unbekannten Täter beschrieben werden, die sich aus Richtung Otto-Brenner-Straße dem Gelände genähert hatten.

Die männlichen Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Einer trug ein schwarzes Basecap, ein mehrfarbiges und kariertes Hemd, ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeans und weiße Sneaker. Er führte einen schwarzen Rucksack und eine schwarze Umhängetasche mit sich. Der zweite trug ein weißes T-Shirt, eine weiße Jogginghose und schwarze Sneaker und hatte eine schwarze Umhängetasche. Der dritte trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und weiße Sneaker.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder den beschriebenen Tätern beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell