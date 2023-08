POL-BI: Schubser nach Differenzen im Straßenverkehr

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Zwei bisher unbekannte Täter überfielen in der Nacht auf Sonntag, 27.08.2023, ein Paar an der Friedrichstraße und nahmen eine Herrenhandtasche an sich. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 21-jähriger Bielefelder hatte sich zuvor mit seiner Freundin, einer 22-jährigen Bielefelderin, in einem Club an der Große-Kurfürsten-Straße aufgehalten. Auf der Tanzfläche soll er bereits von ...

