Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (897) Pedale vertauscht - Verkehrsunfall in Fürther Innenstadt

Fürth (ots)

Am Freitagnachmittag (28.07.2023) ereignete sich in der Fürther Innenstadt ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Eine Pkw-Fahrerin verwechselte wohl Gas- und Bremspedal und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug.

Die 59-jährige Fahrerin eines Mini wollte gegen 16:30 Uhr aus einem Parkhaus in der Mathildenstraße ausfahren. Hierbei verwechselte sie auf der abschüssigen Ausfahrt offenbar Gas- und Bremspedal, wodurch der Mini stark beschleunigte und in einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten VW Caddy stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf den Gehweg geschoben, wo sich zum Unfallzeitpunkt zwei Fußgängerinnen im Alter von 79 und 77 Jahren aufhielten. Beide erlitten schwere Verletzungen und kamen nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser. Ein im VW sitzender 5-jähriger Junge erlitt eine leichtere Kopfverletzung und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Bereich um die Mathildenstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme durch Beamte der Verkehrspolizei Fürth gesperrt.

Erstellt durch: Marc Siegl

