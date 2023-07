POL-MFR: (894) Jugendlicher mit Leichtkraftrad tödlich verunglückt

Bad Windsheim (ots) - Am Freitagnachmittag (28.07.2023) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Windsheim. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 13:20 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine Mitteilung über einen Brand in einem Gebäude in der Bad Windsheimer Altstadt ein. Erste Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizeiinspektion Bad Windsheim stellten vor Ort ...

