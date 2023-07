POL-MFR: (891) Raub unter Jugendlichen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch (26.07.2023) auf Donnerstag (27.07.2023) entwendeten Unbekannte in der Nürnberger Südstadt ein Auto. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Der schwarze VW Passat mit dem amtlichen Kennzeichen N-MN 489 war in der Voltastraße geparkt. Zwischen 20:00 Uhr am Mittwoch und 18:00 Uhr am Donnerstag entwendeten unbekannte Personen das Fahrzeug im Wert von etwa 18.000 Euro. Der ...

