Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Mit rotem Kleinwagen kollidiert/Polizei sucht Verursacher

Heppenheim (ots)

Am Donnerstag (28.09.), gegen 4.00 Uhr, wurde in der Mozartstraße ein geparkter roter Kleinwagen beschädigt. Offensichtlich hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer, der seinerseits in Richtung Innenstadt unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war infolge dessen mit dem geparkten Auto kollidiert. Der Schaden am geschädigten Fahrzeug wird auf etwa 4000 Euro beziffert. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell