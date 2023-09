Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-Nord: Verursacher nach Fahrradunfall flüchtig

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Samstag, 16.09.2023, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr - 14:00 Uhr, befuhr eine 57 jährige Hanauerin mit ihrem Fahrrad die Straße "Im Tiefen See" in Richtung des dortigen Einkaufszentrums. In Höhe der Tankstelle wurde sie von einem roten Auto überholt und dabei zu Fall gebracht. Der Autofahrer flüchtete, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an das 3. Polizeirevier, Darmstadt-Arheilgen, Tel.: 06151/969-41310.

