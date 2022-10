Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Ondrup/ Diebstahl von Baustelle

Coesfeld (ots)

Auf der Baustelle an der B474 in der Bauerschaft Ondrup waren Diebe unterwegs. Zwischen 15 Uhr am Dienstag (11.10.22) und 9 Uhr am Donnerstag (13.10.22) entwendeten sie eine Radladerschaufel sowie eine Palettenschaufel. Zum Abtransport müssen die Täter mindestens einen Transporter genutzt haben. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

