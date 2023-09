Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfall Parkplatz des DM Marktes, Zeugen und Geschädigter gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Am Freitag, den 29.09.2023, gegen 17:30 Uhr ereignete sich in der Georg-August-Zinn-Straße in 64823 Groß-Umstadt auf dem Parkplatz des DM-Drogeriemarktes eine Verkehrsunfallflucht. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Kleinwagen, welcher im westlichen Bereich des Parkplatzes in der Nähe eines Baumes abgestellt worden war. Vermutlich wurde ein blauer Kleinwagen, der neben dem weißen Kleinwagen geparkt war, beschädigt. Dort könnten sich weiße Anhaftungen an der Fahrzeugfront befinden. Der Geschädigte selbst hat sich bis dato noch nicht bei der Polizei gemeldet. Weiter werden Zeugen gesucht, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Die Verursacherin meldete sich später bei der Polizei und gab sich als Verantwortliche zu erkennen. Es entstand nach ersten Ermittlungen geringer Sachschaden. Die Polizeistation Dieburg nimmt unter der Rufnummer 06071 / 9656-0 sachdienliche Hinweise entgegen. Berichterstatter: Wanko, POK

