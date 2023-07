Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Dieb im Garten

Unterhaltungselektronik fand und stahl ein Unbekannter am Montag in einem Göppinger Garten.

In der Nacht zum Montag begab sich der Dieb zu einem Garten in der Davidstraße. Die Gartenhütte war nicht verschlossen. Daraus stahl der Täter eine Spielekonsole. Die verstaute er in einer mitgebrachten Plastiktüte. Bei der Tat wurde der Unbekannte gefilmt. Das Video wertete die Polizei aus. Demnach soll es sich bei dem Dieb um einen ca. 50 Jahre alten Mann mit korpulenter Statur handeln. Er soll ein südländisches Aussehen und kurze dunkle Haare haben. Der Mann trug ein olivfarbenes T-Shirt und eine Jeanshose. Die Höhe der Beute ist noch unklar. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.

