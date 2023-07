Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl: Verurteilter Beleidiger wird erneut ausfallend

Stendal (ots)

Am Sonntag, den 16. Juli 2023 nahm eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Stendal gegen 18:00 Uhr eine verbal lautstarke Person wahr. Der Aufforderung sich auszuweisen kam der 38-Jährige nach. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner persönlichen Daten in der Fahndungsdatei der Polizei stellten die Beamten fest, dass der Mann seit Anfang Juni dieses Jahres von der Staatsanwaltschaft Berlin per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird. Demnach wurde der Deutsche im Mai 2022 wegen Beleidigung durch das Amtsgericht Berlin-Tiergarten zu einer Geldstrafe von 1350 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt. Da er weder der ergangenen Ladung zum Strafantritt nachkam, noch den geforderten Geldbetrag zahlte, wurde im Juni 2023 der Haftbefehl erlassen. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Gesuchten und nahmen ihn fest. Auf dem Weg zur Dienststelle ließ der augenscheinlich angetrunkenen Mann seinen Unmut freien Lauf und beleidigte die Beamten mit ehrverletzenden Worten. Da er den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde Rücksprache mit der nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt gehalten. Während der Fahrt zu dieser beleidigte der Festgenommene wiederholt die eingesetzten Beamten der Bundespolizei. Entsprechend droht ihm ein weiteres, neues Strafverfahren wegen Beleidigung. Gegen 20:00 Uhr übernahmen die Beamten der Justizvollzugsanstalt den Mann. Die ausschreibende Behörde wurde über den Aufgriff und den Verbleib des Mannes durch die Bundespolizei informiert.

