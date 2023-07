Ulm (ots) - Zahlreiche Besucher lockte das Schützenfest am ersten Wochenende in die Stadt. Während fast alle Besucher friedlich feierten, musste die Polizei bei kleineren Delikten einschreiten. Nachdem eine 20-Jährige am frühen Sonntagmorgen in einem Club am Bismarckring von einem zunächst Unbekannten ...

mehr