Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Schützenfest gestartet

Sehr friedlich verlief das Biberacher Schützenfest an den ersten Tagen.

Ulm (ots)

Zahlreiche Besucher lockte das Schützenfest am ersten Wochenende in die Stadt. Während fast alle Besucher friedlich feierten, musste die Polizei bei kleineren Delikten einschreiten. Nachdem eine 20-Jährige am frühen Sonntagmorgen in einem Club am Bismarckring von einem zunächst Unbekannten begrabscht und geküsst wurde, fahndete die Polizei nach dem Mann. Kurz darauf konnte ein 28-jähriger Verdächtiger ermittelt werden. Den Betrunkenen erwartet nun eine Anzeige. Außerdem kam es zu kleineren Streitigkeiten sowie einzelnen Platzverweisen, nachdem Ruhestörungen gemeldet wurden. Um zwei Betrunkene musste sich die Polizei und der Rettungsdienst kümmern. Während einer die Nacht in der Klinik verbrachte, wurde der andere in die Obhut eines Angehörigen übergeben.

Im Zusammenhang mit dem Schützenfest nahm die Polizei außerdem drei Diebstahlsanzeigen, eine Unfallflucht sowie eine Trunkenheitsfahrt auf.

Für einen der Diebstähle muss sich ein 18-Jähriger verantworten. Die Polizei traf ihn am frühen Sonntagmorgen mit einem Löwenkopf an, der ihm nicht gehörte. Die Polizei Biberach sucht nun nach dem Eigentümer der Statue aus Plastik und bittet um Hinweise unter Tel. 07351/4470.

Die Polizei setzt, wie auch in den vergangenen Jahren, auf das bewährte Einsatzkonzept. Damit an allen Festtagen ein sicherer Ablauf der Veranstaltungen gewährleistet wird, arbeitet die Polizei eng mit Stadtverwaltung, Ordnungsdiensten, Feuerwehr und Rettungsdienst zusammen. Die Polizei führte an allen Tagen auch Jugendschutzkontrollen durch. Die Beamten überprüften Kinder und Jugendliche, die Alkohol trinken oder rauchen. Bei erkannten Verstößen werden sie an ihre Eltern übergeben. Wer unerlaubt Alkohol an Kinder oder Jugendliche abgibt, sieht einem hohen Bußgeld entgegen.

