Am Sonntag stieß ein BMW bei Herbrechtingen mit dem Gegenverkehr zusammen.

Gegen 7.45 Uhr fuhr ein 32-Jähriger von Dettingen kommend in Richtung Anhausen. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über seinen BMW. Wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn geriet der BMW ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Bei dem Unfall erlitt der 32-Jährige BMW-Fahrer und eine 42-jährige Beifahrerin im VW leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Den Schaden schätzt die Polizei am BMW auf 60.000 Euro und am VW auf etwa 30.000 Euro.

