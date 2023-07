Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Gullydeckel entfernt

Unbekannte nahmen am Samstag oder Sonntag in Herbrechtingen einen Schachtdeckel mit.

Ulm (ots)

Ein Zeuge bemerkte am Sonntag gegen 10.15 Uhr den fehlenden Gullydeckel in der Adenauer Straße. Den hatten Unbekannte vermutlich in den Nachtstunden entfernt und mitgenommen. Der Zeuge sicherte die Gefahrenstelle bis zum Eintreffen der Polizei ab. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

