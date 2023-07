Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Überschlag mit Folgen

Verletzt wurde eine Autofahrerin am Sonntag bei einem Unfall nahe Bad Überkingen.

Ulm (ots)

Die 19-Jährige fuhr gegen 12.45 Uhr auf der B466 von Bad Überkingen in Richtung Hausen. Aus unbekannter Ursache geriet die Fahranfängerin auf halber Strecke in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts auf den Seitenstreifen. Der VW schleuderte, stieß in die Böschung und überschlug sich, ehe das Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Die 19-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien und überstand den Unfall mit leichten Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am total beschädigten VW auf rund 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg das nicht mehr fahrbereite Auto. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Um 13.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte wieder uneingeschränkt fließen.

Das Unfallrisiko 17- bis 20-jähriger Fahranfänger ist besonders hoch. Daher ist der Grundsatz aus der Straßenverkehrsordnung umso wichtiger: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht!

++++1422535 (JS)

