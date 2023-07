Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Geldbörse weg

Leichtes Spiel hatte ein Dieb am Montag in Göppingen.

In der Zeit zwischen 14 Uhr und 14.20 Uhr parkte eine Frau ihren Ford in der Schützenstraße auf einem Parkplatz. Das Fahrzeug hatte sie nicht verschlossen. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit. Der Unbekannte stahl aus dem Kombi den pinkfarbenen Geldbeutel einer 26-Jährigen. Der befand sich in einem Rucksack auf dem Beifahrersitz. Darin befanden sich Bargeld und mehrere Dokumente. Auch eine Girokarte war in dem Geldbeutel. Mit der Karte tätigte der Unbekannte mehrere Einkäufe. Das Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt davor, wichtige Gegenstände und Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Bitte beachten Sie: Ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

