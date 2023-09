POL-DA: Fischbachtal: Keine Hinweise auf Fremdverschulden nach Fahrzeugbrand

Nauheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen (30.09.) wurde der Zentralen Leitstelle Groß- Gerau um 07.48 Uhr der Brand in einem Gewerbebetrieb in der Gottlieb- Daimler- Straße gemeldet. Durch die alarmierten Feuerwehren aus Nauheim und Trebur konnte der Brand in einem Lagerraum rasch unter Kontrolle und ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden ...

