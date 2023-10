Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Fahrzeughalle - Täter entwenden Kuchen und Tresor

Königslutter (ots)

Königslutter, Kupfermühlenberg

18.10.2023, 18.00 Uhr - 23.30 Uhr

Unbekannte sind am Mittwochabend in die Fahrzeughalle eines Fahrunternehmens in der Straße Kupfermühlenberg eingebrochen.

Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend 18.00 Uhr bis 23.30 Uhr.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Unbekannten auf das Grundstück des Unternehmens und hierbei direkt an die Fahrzeughalle.

Eine dortige Außentür wird gewaltsam geöffnet und aus zwei Aufenthaltsräumen werden Bargeld, aus einem Kühlschrank ein Kuchen und ein Tresor mit unbekanntem Inhalt entwendet.

Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen Hinweise zu den Tätern, der Tat oder mitgeführten Fahrzeugen geben können. Zuständig ist das Polizeikommissariat in Königslutter, Rufnummer 05353/91970.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell