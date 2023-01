POL-NOM: Diebstahl einer Winterjacke aus Sporthalle

Northeim (ots) - Northeim, Gartenstraße, Mittwoch, 25.01.2023, 09.45 Uhr NORTHEIM (Wol) - Abfall gerät in Brand. Am Mittwoch um 09.45 Uhr kam es zu einem Brand in der Gartenstraße in Northeim. Auf einem Balkon in der der 1. Etage geriet Abfall in Brand. Dabei wurden die Fassade, ein Fenster und eine Balkontür beschädigt. Insgesamt wird der Schaden auf 5.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Ein technischer Defekt kann ...

