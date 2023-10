Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Neue Telefonnummern für das Polizeikommissariat Schöningen

Schöningen (ots)

Schöningen, 19.10.2023

In der 43. Kalenderwoche (23. bis 27.10.2023) wird das Polizeikommissariat Schöningen die neue Rufnummer 05352/9683-0 erhalten. Im Zuge der niedersachsenweiten Systemumstellung auf Internet-Telefonie (Voice Over IP) werden alle Dienststellen der Polizeibehörden des Landes Niedersachsen auf neue Rufnummern umgestellt. Diese Umstellung hat bereits im November 2019 begonnen und betraf zunächst die Polizeistationen der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt. Nun werden die Polizeikommissariate Helmstedt, Königslutter und Schöningen auf das neue System umgestellt. Während das Polizeikommissariat Helmstedt seine bisherige Rufnummer behält, wird nun auch die Dienststelle in Schöningen die neue Rufnummer erhalten. Auf die alte Rufnummer wird in den folgenden 6 Monaten der Umstellung ein Hinweisband geschaltet, welches auf die neue Rufnummer hinweist.

Von der Rufnummernumstellung ist der Notruf 110 nicht betroffen. In Notfällen immer 110 wählen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell