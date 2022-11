LPI-SHL: Von Straße abgekommen

Eisfeld (ots) - Ein E-Scooter im Wert von knapp 440 Euro entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem verschlossenen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Werra-Aue in Eisfeld. Die Diebe schlugen in der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr zu. Es handelt sich um einen schwarzen E-Roller der Marke Xiaomi mit hellgrauen Griffen. Das Versicherungskennzeichen lautet 133CBO. Auch das Ladegerät ließen die Einbrecher mitgehen. In diesem Zusammenhang ...

