POL-WOB: Kraftfahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Wolfsburg OT Westhagen - 22.10.2023, 00:24 Uhr

Helmstedt (ots) - Am Freitag Vormittag, gegen 10:30 Uhr, kam es im Diamantenweg zu einem Diebstahl eines E-Bikes der Marke "Prophete". Ein bisher unbekannter Täter begibt sich in eine offenstehende Garage und entwendet aus dieser das o.g. E-Bike samt Ladevorrichtung. Im Anschluss entfernt sich die Person unerkannt. Für sachdienliche Hinweise setzen sie sich bitte mit der Polizei Helmstedt in Verbindung. Rückfragen ...

mehr