POL-E: Essen: Unbekannte stiehlt Beutel mit Portemonnaie und bezahlt mit den Bankkarten - Fotofahndung

Essen (ots) - 45355 E.-Bochold: Am Dienstag (9. Mai) kam es an der Germaniastraße / Zechenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Insgesamt 5 Personen wurden leicht verletzt. Gegen 13:30 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung mit 20-30 Personen an der Germaniastraße / Zechenstraße gemeldet. Am Einsatzort ...

mehr