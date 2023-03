POL-PPKO: Untersagung der Weiterfahrt

Kaub (ots) - Die Ermittlungen zu dem Personenvorfall am Bahnhof Kaub dauern an. Dort war am heutigen Morgen gegen 08:45 Uhr eine männliche Person von einem herannahenden Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Kriminalpolizei Montabaur geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Unfallgeschehen aus. Es ergaben sich keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden oder einen Suizid. Eine Obduktion des Verstorbenen ist ...

mehr