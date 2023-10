Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagvormittag, gegen 09:40 Uhr, am Reinhold-Schick-Platz, ereignet hatte. Ein 80-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz B 220 befuhr die Nagolder Straße in stadteinwärtiger Richtung und wollte im Kreuzungsbereich wenden um wieder stadtauswärts zu fahren. Ein 49-jähriger Lenker eines Hyundai Tucson befuhr die Hindenburgstraße und wollte auf der Nagolder Straße weiterfahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer gaben an, dass ihre Lichtzeichenanlage jeweils "grün" gezeigt habe. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg telefonisch unter 07032 27080 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

