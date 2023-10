Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Leonberg: 58-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 58 Jahre alter Lenker eines Motorrollers fuhr am Freitag (13.10.2023) gegen 07.15 Uhr die Hertichstraße in Leonberg in Richtung der Renninger Straße entlang. Kurz vor der Einmündung zur Mollenbachstraße fuhr ein 54 Jahre alter Gabelstaplerfahrer von einer Hofausfahrt in die Hertichstraße ein. Hierbei übersah er mutmaßlich den von links kommenden Motorrollerfahrer. Der 58-Jährige kollidierte in der Folge mit der Gabel des Staplers und stürzte. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beauftragte zur Klärung des genauen Unfallhergangs einen Gutachter. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

