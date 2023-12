Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Verkehrsunfall mit Verletzten an der Horneburger Straße

Am 16.12.2023 kam es an der Horneburger Straße in Oer-Erkenschwick zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Eine 20-jährige Dattelnerin befuhr gemeinsam mit einer 26-jährigen Beifahrerin aus Datteln die Horneburger Straße, aus Oer-Erkenschwick kommend, Richtung Datteln. An der Kreuzung Horneburger Straße/ Verbandsstraße/ Ludwigstraße beabsichtigte sie geradeaus weiter Richtung Datteln auf die Verbandsstraße zu fahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 25-jähriger Marler auf der Horneburger Straße aus Datteln Richtung Oer-Erkenschwick. Er beabsichtigte, über die Kreuzung weiter geradeaus auf die Ludwigstraße zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge gegen einen Linienbus gedrückt, welcher verkehrsbedingt auf der Verbandsstraße in Fahrtrichtung Oer-Erkenschwick wartete. Alle Insassen der Pkw wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen zum Krankenhaus transportiert. Der Linienbus war nur mit dem Fahrer besetzt; dieser blieb unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden.

