POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Fahndungs- und Kontrolltag: Gemeinsam gegen Kriminelle und Verkehrssünder

Bei Kontrollen im Kreis Recklinghausen und in Bottrop hat die Polizei am Donnerstag, 14.12., den Fahndungsdruck auf Einbrecher und Diebe erhöht sowie Verkehrsverstöße geahndet.

Ziel des direktionsübergreifenden Fahndungs- und Kontrolltages war zum einen die Bekämpfung der Eigentumskriminalität, vielfach begangen von reisenden Tätergruppen. Bei mobilen und stationären Kontrollen waren sowohl uniformierte, als auch zivile Kräfte der Recklinghäuser Polizei eingesetzt. Bis in die Abendstunden kontrollierten die Beamtinnen und Beamten 170 Personen und Fahrzeugen in den Städten des Kreises Recklinghausen sowie in der Stadt Bottrop.

Auch in Einkaufszentren in Recklinghausen und Marl sowie auf Weihnachtsmärkten waren Polizeikräfte zur Verhinderung von Taschendiebstählen präsent. Fachkräfte des Kriminalkommissariats für Prävention berieten Bürgerinnen und Bürgern an Infoständen in den Innenstädten von Marl und Recklinghausen zum Schutz vor Betrügern, Taschendieben sowie zu anderen Themen.

Bei den Kontrollen im Straßenverkehr wurden auch Verkehrsverstöße konsequent geahndet. Die Bekämpfung der Hauptunfallursachen (u.a. nicht angepasste Geschwindigkeit sowie Alkohol- und Drogenkonsum) ist nach wie vor ein zentrales Ziel der Arbeit der Recklinghäuser Polizei. Regelmäßige Verkehrskontrollen dienen der Sicherheit aller. Gegen 17 Autofahrerinnen und -fahrer wurden Bußgeldverfahren, gegen zwei Strafverfahren eingeleitet. 21 Verkehrsteilnehmende mussten Verwarngelder zahlen, weil sie nicht angeschnallt waren oder während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung telefonierten. Zudem ahndeten die Beamten elf Verstöße gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung.

