POL-RE: Oer-Erkenschwick: Hinweise auf Tatverdächtigen - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots) - Datteln Zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grünen BMW 3er Baureihe. Das Fahrzeug stand an der Straße In Den Birken. Bei der Rückkehr zum Auto fielen Beschädigungen an beiden Türen an der rechten Fahrzeugseite auf. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden ...

mehr