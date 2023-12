POL-RE: Oer-Erkenschwick: Tatverdächtige nach Ladendiebstahl gesucht - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel: In einer Tiefgarage am Widumer Tor wurde am Dienstag ein schwarzer 4er BMW angefahren und hinten links beschädigt. Der Verursacher ist weggefahren, ohne sich zu kümmern. Der BMW parkte dort zwischen 12 und 18 Uhr. Die Unfallflucht wurde am Mittwoch angezeigt. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Recklinghausen: Am Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer ...

