POL-RE: Bottrop: Unbekannter belästigt junge Frau - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat eine 18-Jährige aus Bottrop am Donnerstagmorgen (06:35 Uhr) an der Horster Straße im Stadtteil Batenbrock unsittlich berührt, als sie sich die Schuhe zubinden wollte. Bereits am Vortag hatte derselbe Tatverdächtige die junge Frau ebenfalls morgens an der Horster Straße belästigt.

Die 18-Jährige flüchtete sich nach der Tat heute nach Hause und informierte von hier aus die Polizei.

Personenbeschreibung: männlich, 40-50 Jahre alt, ca. 1,70m groß, kurze graue Haare, dunkle Hose, dunkle Jacke

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

