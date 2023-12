Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mutmaßliche Betrüger mit Foto gesucht

Recklinghausen (ots)

Am 12.09.2022 kam es an der Herner Straße zu einem Betrug zum Nachteil einer Autovermietung. Bei dieser wurde mittels eines fremden Bundespersonalausweises ein Porsche Panamera für eine Woche geliehen mit dem Ziel das Fahrzeug betrügerisch zu erlangen. Der Wagen wurde jedoch kurze Zeit später in Recklinghausen wieder aufgefunden und dem Eigentümer übergeben.

Nähere Informationen, sowie Fotos der Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/122241

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

