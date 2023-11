Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231108.1 Heide: Rucksack unbemerkt gestohlen

Heide (ots)

Auf einem Parkplatz in Heide hat ein Unbekannter Dienstagmittag der Kundin eines Supermarktes nach dem Einkauf einen Rucksack samt Inhalt gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Gegen 12.00 Uhr kaufte die Anzeigende bei Aldi in der Hafenstraße ein. Im Anschluss begab sie nach draußen, um dort ihre Einkäufe zu verstauen. Während sie eine Tasche am Boden mit den Waren aus dem Einkaufswagen befüllte, stellte sie ihren Rucksack in den Wagen. Die Abgelenktheit der 89-Jährigen nutzte ein Dieb, der sich den Rucksack mitsamt Portemonnaie und weiteren Gegenständen griff. Dies bemerkte die Dame erst, als sie ihren Rucksack wieder an sich nehmen wollte. Bargeld erbeutete der Täter etwa 120 Euro, eine Beschreibung zu ihm gibt es nicht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

