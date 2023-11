Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231106.5 Itzehoe: Raub auf Spielhalle

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Freitagabend ist es in einer Itzehoer Spielhalle zu einer Raubtat gekommen. Der Täter verletzte einen Mitarbeiter des Casinos leicht und erbeutete etwas Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 19.25 Uhr betrat eine männliche Person die Spielhalle in der Breiten Straße. Im Verlauf des Abends gewann der Unbekannte einen Geldbetrag, der jedoch nicht in Gänze ausgezahlt wurde. Zunächst verließ der Mann den Ort, kehrte aber später gegen 20.25 Uhr dorthin zurück und forderte die Herausgabe des Restbetrages. Die verweigerte der Mitarbeiter der Spielbank, woraufhin der Täter mit einem Schlagstock drohte und in Richtung des Geschädigten schlug. Der zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Letztlich nahm sich der Räuber Geld von einem Tresen, das dort offen lag. Mit seiner Beute flüchtete er in Richtung des Café Schwarz, von wo er mit einem weiteren Mann mit blauer Winterjacke in Richtung der Malzmüllerwiesen ging. Nach dem Vorfall alarmierte der Anzeigende die Polizei, eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief negativ, eine Absuche mit Unterstützung von Diensthundeführern ebenfalls.

Bei dem Täter soll es sich um einen 170 bis 175 cm großen Mann im Alter von etwa 19 Jahren gehandelt haben. Er stotterte beim Sprechen und trug einen blauen Kapuzenpullover, eine weiße medizinische Maske, einen schwarzen Jogginganzug sowie schwarze Handschuhe.

Hinweise auf den Täter nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell