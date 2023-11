POL-IZ: 231106.4 Itzehoe: Diverse Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

Horst (ots) - In der vergangenen Woche ist es zu einem Einbruch in das Gebäude der Volkshochschule in Horst gekommen. Die Täter erbeuteten einen Wandtresor, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Freitag, 14.00 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster in das Objekt in der Schulstraße ein. Sie durchsuchten ein Büro und stahlen einen Tresor, der unter anderem einen ...

