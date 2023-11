POL-IZ: 231106.1 Wilster: Schaufensterscheibe zerstört

Elmshorn (ots) - Am heutigen Morgen hat ein Senior in Elmshorn seiner Ehefrau in dem gemeinsamen Zuhause schwere Stichverletzungen zugefügt. Die Festnahme des Mannes erfolgte unmittelbar nach der Tat. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Mordkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe übernommen. Kurz vor 08.00 Uhr verletzte ein 80-Jähriger in einem Haus in der Gerhard-Schröder-Straße ...

