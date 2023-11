Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231105.1 Elmshorn: Mann verletzt Ehefrau lebensgefährlich

Elmshorn (ots)

Am heutigen Morgen hat ein Senior in Elmshorn seiner Ehefrau in dem gemeinsamen Zuhause schwere Stichverletzungen zugefügt. Die Festnahme des Mannes erfolgte unmittelbar nach der Tat. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Mordkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe übernommen.

Kurz vor 08.00 Uhr verletzte ein 80-Jähriger in einem Haus in der Gerhard-Schröder-Straße seine gleichaltrige Partnerin mit einer Stichwaffe schwer. Der Täter vertraute sich nach der Tat einer Nachbarin an, die die Polizei alarmierte. Einsatzkräfte nahmen den Beschuldigten kurz darauf an seiner Wohnanschrift fest. Die Besatzung eines Rettungswagens und ein Notarzt versorgten die Geschädigte, die mit lebensgefährlichen Verletzungen schließlich in ein Krankenhaus kam. Ihr Ehemann, der sich selbst ebenfalls Verletzungen zugefügt hatte, wird aktuell auch in einer Klinik versorgt.

Die genauen Hintergründe der Tat bleiben zu klären, dürften jedoch im persönlichen Bereich zu suchen sein.

Weitere Auskünfte können aktuell in dieser Sache nicht erfolgen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell