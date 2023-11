Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231102.6 Büsum: Einbrecher in Büsum aktiv - Zeugen gesucht!

Büsum (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben Einbrecher in Büsum ihr Unwesen getrieben. Sie suchten eine Pension und zwei Hotels auf und drangen in die Objekte ein. Es entstand jeweils einiger Sachschaden, die Gesamtmenge des Stehlguts ist noch unklar.

Im Zeitraum von Dienstag, 17.55 Uhr, bis zum Mittwoch, 06.50 Uhr, gelangte ein Unbekannter gewaltsam über eine Tür in eine Pension in der Straße Tertius-Törn. Der Täter erbeutete Alkoholika, Lebensmittel und eine kleine Summe Bargeld und richtete einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro an. Gemäß den Aufnahmen einer Videokamera war der Eindringling dunkel gekleidet.

In derselben Nacht kam es zu zwei weiteren Einbrüchen in ein Hotel in der Hafenstraße sowie in eines in der Straße Blauort. Die Einbrecher richteten in erstgenanntem Objekt einen Schaden in Höhe von 3.000 Euro an. Was die Täter jeweils entwendeten, ist noch unbekannt.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell