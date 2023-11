Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231102.4 Wesselburen: Reiche Beute bei Einbruch

Wesselburen (ots)

Bei einem Einbruch in einen Baucontainer und bei Diebstahl aus einem Rohbau in Wesselburen in der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte einige Baumaterialen entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Dienstag, 19.00 Uhr, bis zum Mittwoch, 07.30 Uhr, drangen Einbrecher in einen Container in der Bahnhofstraße ein und bedienten sich außerdem an Baumaterial, das in einem Rohbau lagerte. Unter anderem stahlen die Täter drei Kabeltrommeln mit Stromleitungen unterschiedlicher Durchmesser und Kupferleitungen für Kältetechnik. Der Wert des Stehlguts dürfte sich nach ersten Einschätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag belaufen.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

