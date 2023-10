LPI-NDH: Unfallflucht bei ATU

Bad Langensalza (ots) - In der Nacht zu Freitag, gegen 02.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Zigaretten- und einen Kaugummiautomaten in der Riethstorstraße. Beide Automaten waren an einer Mauer angebracht, welche bei der Tat beschädigt wurde. Der oder die Täter sollen mit einem Quad und einem Anhänger unterwegs gewesen sein. Wer kann Zeugenhinweise geben? Wer hat in der Nacht etwas beobachtet oder kann nähere ...

mehr