Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigaretten- und Kaugummiautomat gestohlen

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht zu Freitag, gegen 02.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Zigaretten- und einen Kaugummiautomaten in der Riethstorstraße. Beide Automaten waren an einer Mauer angebracht, welche bei der Tat beschädigt wurde. Der oder die Täter sollen mit einem Quad und einem Anhänger unterwegs gewesen sein. Wer kann Zeugenhinweise geben? Wer hat in der Nacht etwas beobachtet oder kann nähere Angaben zu dem Fahrzeug machen, welches die Täter nutzten? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0261263

