Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geld an Betrüger verloren

Bleicherode (ots)

Am Donnerstagabend erstattete eine Frau bei der Nordhäuser Polizei Anzeige, da sie das Opfer von Betrügern geworden ist. Sie erhielt am Vortag eine Nachricht von den Tätern, die sich als ihr Sohn ausgaben. Der vermeintliche Sohn gab an, eine neue Handynummer zu haben. Die Täter forderten Geld unter dem Vorwand, dringend eine Rechnung begleichen zu müssen. Die Geschädigte überwies dem vermeintlichen Sohn einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

