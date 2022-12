Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, Winzeln, Lkr. Rottweil) Entsorgte Asche führt zum Brand eines Müllbehälters

Fluorn-Winzeln, Winzeln, Lkr. Rottweil (ots)

Zum Brand eines Müllbehälters und in der Folge zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Samstagabend, gegen 18.20 Uhr, in der Kastellstraße in Winzeln gekommen. Eine Bewohnerin eines Hauses in der Kastellstraße hatte in einem Bio-Müllbehälter noch nicht vollständig erkaltete Asche entsorgt. Die von der Asche ausgehende Hitze setzte schließlich den Müllbehälter in Brand. Zwar wurde der Brand von der Bewohnerin gelöscht, dennoch musste die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und neun Mann anrücken, um den noch stark qualmenden Müllbehälter vollständig abzulöschen. Personen kamen nicht zu Schaden. An dem Behälter entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

