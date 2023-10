Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad und Musikbox gestohlen

Obergebra (ots)

Am Donnerstag wurde bei der Polizei angezeigt, dass Unbekannte in der Halle-Kasseler-Straße in einen Schuppen, welcher sich im Garten hinter einem Wohnhaus befindet, eingedrungen sind. Der oder die Täter verschafften sich durch Entfernen des Vorhängeschlosses Zutritt zum Schuppen und erbeuteten eine Musikbox und ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Ghost im Wert von mehreren hundert Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag, 30. September, und Donnerstag, 05. Oktober. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0260714

