LPI-NDH: Radfahrer und Fußgängerin bei Kollision verletzt

Niederorschel (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße löste in der Nacht zu Freitag, gegen 02:00 Uhr, ein Brandmelder aus. Zudem war Brandgeruch in dem Gebäude wahrnehmbar. Die Feuerwehr musste sich Zutritt zu der betroffenen Wohnung verschaffen. Es stellte sich heraus, dass der 25-jährige Bewohner eingeschlafen war und Essen auf dem Herd vergessen ...

