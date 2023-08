Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Protestaktion am Gewerkschaftshaus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Siegfried-Ehlers-Straße

09.08.2023, 09.00 Uhr - 12.25 Uhr

Zu einer nicht angezeigten Protestaktion von insgesamt 15 Personen der Verkehrswendebewegung kam es am Mittwochvormittag in der Siegried-Ehlers-Straße. Gegen 09.00 Uhr hatten sich drei Personen an einem Stahlträger eines dort befindlichen Gewerkschaftshauses mit einem Transparent befestigt. Während zwei weitere Personen sich auf das Vordach an der Heinrich-Nordhoff-Straße setzten, bemalten die am Stahlpfeiler hängenden den Pfeiler mit blauer Farbe.

Etwa 10 Personen, die mit den Demonstranten sympathisierten hielten sich auf dem gegenüberliegenden Gehweg auf und hielten ein Transparent hoch.

Die Polizei sperrte während der Protestaktion die Siegfried-Ehlers-Straße und leitete den Verkehr um die Gefahrenstelle herum. Auf der Heinrich-Nordhoff-Straße wurde der Abzweig in Richtung Nordkopf durch die Beamten abgehängt. Ansonsten kam es auf der Heinrich-Nordhoff-Straße zu keinen nennenswerten Behinderungen.

Gegen 10.00 Uhr seilten sich die vor dem Eingangsportal des Gebäudes hängenden aus eigenem Antrieb ab und wurde von der Polizei einer Identitätsfeststellung zugeführt. Ebenso die auf dem Vordach befindlichen Personen beendeten ihre Aktion und wurden durch die Einsatzkräfte aus dem Gebäude geleitet.

Anschließend verbrachten die Ordnungshüter die Protestler zur Dienststelle zwecks Identitätsfeststellung und ggf weiterer polizeilicher Maßnahmen. Hier leisteten zwei weibliche Protestlerinnen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Polizei leitete Verfahren gegen mehrere Personen wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Widerstand ein.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell