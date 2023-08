POL-WOB: Einbruch am hellichten Tag - Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Galgenbreite 08.08.2023, 01.45 Uhr - 02.00 Uhr Einen weißen Skoda Kodiaq haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in der Straße Galgenbreite entwendet. Durch die Tat ist dem rechtmäßigen Eigentümer ein Schaden von mindestens 30.000 Euro entstanden. Der fünf Jahre alte Wagen stand am Montagabend um 20.00 Uhr noch ordnungsgemäß verschlossen vor dem Wohnhaus der Geschädigten. Am ...

