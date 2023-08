Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Weiterer Einbruch in Kindergarten und Einbruchsversuch in Arztpraxis - Polizei verzeichnet vermehrt Einbruchstaten

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Oppelner Straße

14.07.2023, 13.00 Uhr - 07.08.2023, 08.00 Uhr

Wolfsburg, Rothenfelder Straße

06.08.2023, 13.00 Uhr - 07.08.2023, 07.45 Uhr

Noch einen weiteren Kindergarten erwischte es in Sachen Einbruch über die Urlaubszeit.

Von Freitagmittag dem 14.07.2023 bis Montagmorgen 08.00 Uhr erstreckt sich der Tatzeitraum in dem Unbekannte in einen Kindergarten in der Oppelner Straße eingebrochen sind.

Die Täter erklommen über eine außenliegende Feuertreppe das Obergeschoss und öffneten hier gewaltsam ein Fenster, durch welches sie ins Innere der Räume vordrangen.

Hier bemächtigten sie sich verschiedener Schlüssel und konnten so verschiedene verschlossene Räume öffnen, ohne noch zusätzlichen Sachschaden durch Ausübung brachialer Gewalt gegen Türen zu verursachen.

Bei ihrem Beutezug durch das Gebäude fielen ihnen nach ersten Feststellungen Mobiltelefone, etwas Bargeld, Elektronikzubehör sowie zwei Beamer in die Hände.

Was genau alles erbeutet wurde und wie hoch der damit verbundene Sachschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen zeigen.

Zwischen Sonntagmittag 13.00 Uhr und Montagmorgen 07.45 Uhr versuchten Unbekannte in eine Arztpraxis in der Rothenfelder Straße einzubrechen. Die Täter versuchten gewaltsam ein Fenster der Praxis zu öffnen, welches ihren Versuchen jedoch standhielt. Möglicherweise wurden die Täter auch gestört, denn sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Bereits in der Vergangenheit kam es vermehrt insbesondere in der Urlaubszeit zu diversen Einbrüchen in Arztpraxen, Kindertagesstätten, Kirchengemeinden und Schulen. Hauptaugenmerk der Ganoven waren hier neben Bargeld auch Beamer, Tabletts, Laptops und Mobiltelefone.

Ein Tatzusammenhang zwischen einzelnen Taten ist wahrscheinlich.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten trotz des langen Tatzeitraums, sich an verdächtige Personen oder Fahrzeuge erinnern können und bittet um Hinweise an das 2. Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell